Mattarella | Coldiretti protagonista modernizzazione Paese

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Rivolgere lo sguardo a questi ottanta anni che ci separano dal 1944 significa leggere la storia di un Paese che ha saputo modernizzarsi, crescere, consolidare la libertà dei propri cittadini, vivere in pace, realizzare importanti obiettivi che la Costituzione della Repubblica ci ha affidato. In questa storia, tra i protagonisti, troviamo la Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti, o, più semplicemente, la Coldiretti, come gli italiani hanno imparato a conoscerla". Lo ha detto Sergio Mattarella al convegno per gli 80 anni di Coldiretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

