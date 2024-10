Maltempo ramo cade su un’auto lungo la Pontina Disastro evitato per un soffio

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Questa mattina, un grossosi è spezzato finendo suin transitola, all’altezza di Aprilia, poco dopo l’uscita per Fossignano. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti, ma ha causato rallentamenti significativi alla circolazione in direzione Roma. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, che ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area. Secondo episodio:colpisceparcheggiata in via Aldo Moro Un secondo episodio di caduta rami è stato segnalato sempre ad Aprilia, in via Aldo Moro, dove unsi è spezzato e ha colpitoin sosta. Anche in questo caso, per fortuna, non ci sono stati feriti, ma il danno al veicolo è stato rilevante. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per evitare ulteriori incidenti simili.