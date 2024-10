Agi.it - Maltempo in Liguria, esondato il Rio Fegino e scuole chiuse

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - In queste ore il forte temporale, che nella notte ha colpito il levante genovese, continua a insistere nell'area tra il savonese e il ponente genovese, in particolare sull'entroterra. Sono caduti 97 millimetri di pioggia in un'ora a Campo Ligure e 81, sempre in un'ora, a Rossiglione. Al momento la perturbazione si sta spostando verso nord-est ed è in fase di attenuazione, ma sta per transitare sulla regione il fronte perturbato, in movimento da ovest verso est, che insisterà soprattutto su centro e levante della. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità, specialmente dove si verificheranno convergenze di venti provenienti da direzioni diverse, con maggiore persistenza dei fenomeni e possibili effetti al suolo.