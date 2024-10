Maltempo, frane e allagamenti in Liguria. Allerta in Emilia (Di martedì 8 ottobre 2024) Una forte ondata di Maltempo si sta abbattendo sull’Italia nord-occidentale e centrale, dal Piemonte fino alla Toscana. allagamenti e disagi in Liguria. Allerta in Emilia Romagna. Servizio di Antonella Mazza Teruel. Maltempo, frane e allagamenti in Liguria. Allerta in Emilia TG2000. Tv2000.it - Maltempo, frane e allagamenti in Liguria. Allerta in Emilia Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una forte ondata disi sta abbattendo sull’Italia nord-occidentale e centrale, dal Piemonte fino alla Toscana.e disagi ininRomagna. Servizio di Antonella Mazza Teruel.ininTG2000.

