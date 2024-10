LIVE – Roma-Wolfsburg, Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) (Di martedì 8 ottobre 2024) La DIRETTA scritta di Roma-Wolfsburg, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA Women’s Champions League 2024/2025. La compagine giallorossa, dopo aver superato il turno di qualificazione contro il Servette, vuole dire la sua anche in questa fase a gruppi per provare ad avanzare il più possibile nella competizione continentale. La partita andrà in scena alle ore 18:45 di martedì 8 ottobre sul campo del Tre Fontane. Sporface.it seguirà l’evento attraverso una DIRETTA testuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 COME SEGUIRE IL MATCH Roma-Wolfsburg ore 18:45 LIVE – Roma-Wolfsburg, Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lascritta di, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA. La compagine giallorossa, dopo aver superato il turno di qualificazione contro il Servette, vuole dire la sua anche in questa fase a gruppi per provare ad avanzare il più possibile nella competizione continentale. La partita andrà in scena alle ore 18:45 di martedì 8 ottobre sul campo del Tre Fontane. Sporface.it seguirà l’evento attraverso unatestuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 COME SEGUIRE IL MATCHore 18:45) SportFace.

