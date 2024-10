L’intelligenza artificiale al servizio dei docenti, l’annuncio di Valditara: “Prossima settimana inauguro primo corso di formazione dedicato” (Di martedì 8 ottobre 2024) L'intelligenza artificiale entra nelle scuole. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'avvio di corsi di formazione per docenti sull'utilizzo dell'IA a supporto della didattica. L'articolo L’intelligenza artificiale al servizio dei docenti, l’annuncio di Valditara: “Prossima settimana inauguro primo corso di formazione dedicato” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'intelligenzaentra nelle scuole. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha annunciato l'avvio di corsi dipersull'utilizzo dell'IA a supporto della didattica. L'articoloaldeidi: “di” .

Nobel Fisica - non sarà l’intelligenza artificiale a spiegarci l’ignoto - Nello scontro tra fautori del raggiungimento di una forma di coscienza attraverso l’Intelligenza Artificiale, la IA, e chi invece l’avversa, un posto di rilievo tra questi ultimi lo ricopre Nicholas Humphrey. La coscienza è l’elemento soggettivo che dà vita alle sensazioni. Penso che questa sfida ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il Nobel per la Fisica 2024 premia i pionieri dell’Intelligenza Artificiale - Hopfield e Hinton - Entrambi gli studiosi si sono ispirati al funzionamento del cervello umano per le loro teorie sull’Ai, dando nuovo impulso a due dei campi più promettenti e in rapida evoluzione della scienza moderna, l’intelligenza artificiale appunto e l’apprendimento automatico. Il campo è già sulla buona ... (Cultweb.it)

Il Premio Nobel per la Fisica va a John Hopfield e Geoffrey Hinton - per l’intelligenza artificiale - La scelta si basa su una lista di candidati redatta nel corso dell’anno, utilizzando i suggerimenti di numerosi esperti del settore (i cui nomi non vengono divulgati) e dei vincitori delle edizioni precedenti. Dopo l’annuncio dei nomi, il segretario dell’accademia contatta telefonicamente i ... (Thesocialpost.it)