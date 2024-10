Lanazione.it - La tragedia nel podere, il racconto degli amici: “Mario veniva spesso al circolino, ma domenica non c’era”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Orbetello (Grosseto), 8 ottobre 2024 – “Due brave persone, le conoscevo da moltissimi anni. Lui era piuttosto riservato. Di solito ci incontravano al circolo di Albinia, soprattutto la, ma ieri non si era visto, ma ho pensato che magari aveva da fare ed era rimasto a casa”. GlidiTinto (71 anni) e della madre Gina Favaretto (96) – o almeno quelli che hanno le proprietà confinanti – sono stati i primi ad apprendere la notizia. Ancora prima del fratello di, che abita ad Albinia, rintracciato successivamente. E’ stato proprio unoad entrare per primo nel giardino. “Mi ha chiamato un operaio che stava lavorando nel terreno di fronte al– racconta –, dicendo che aveva visto la donna sdraiata in giardino e che sembrava morta. Allora sono arrivato ale siamo entrati da un cancello laterale, scoprendo cosa fosse accaduto”.