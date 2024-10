Universalmovies.it - La Amber Midthunder di Prey nel cast di The Monarch S2

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’attriceè entrata a far parte deldella seconda stagione di The: Legacy of Monsters. La serie andata in onda su Apple TV+ ha ottenuto ottimi ascolti, ma anche e soprattutto il plauso della critica (qui la nostra recensione), tanto da diventare una delle serie più viste e apprezzate della prima parte del 2024. Il risultato non poteva non essere il rinnovo per una seconda stagione (qui la notizia). L’ingresso neldella giovane stella è stato confermato quest’oggi attraverso un articolo di Variety.ha ottenuto ottime recensioni per la sua interpretazione in, una delle sorprese dell’intero 2022 (qui la nostra recensione). L’attrice all’inizio dell’anno è stata inserita dallo stesso Variety nella lista dei 10 nuovi attori da tenere d’occhio per il futuro.