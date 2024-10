Joker: Folie à Deux, Todd Phillips: "Arthur Fleck non è mai stato il Joker" (Di martedì 8 ottobre 2024) Il regista ci ha tenuto a precisare che il personaggio ritratto nella pellicola non è esattamente il Joker dei fumetti DC Dopo il pessimo risultato al box-office, i fan sono sul piede di guerra contro Joker: Folie à Deux sostenendo non si tratti affatto del personaggio dei fumetti DC che è così amato e celebrato. Cosa con cui il regista Todd Phillips è d'accordo. Il processo per omicidio al centro di Joker: Folie à Deux si conclude in modo esplosivo: una bomba esplode e distrugge l'aula dopo che Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) decide di difendersi e confessa che Joker non è una sua personalità sdoppiata. E non esiste nemmeno. È sempre stato Arthur ed è colpevole degli omicidi per cui è Movieplayer.it - Joker: Folie à Deux, Todd Phillips: "Arthur Fleck non è mai stato il Joker" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il regista ci ha tenuto a precisare che il personaggio ritratto nella pellicola non è esattamente ildei fumetti DC Dopo il pessimo risultato al box-office, i fan sono sul piede di guerra controsostenendo non si tratti affatto del personaggio dei fumetti DC che è così amato e celebrato. Cosa con cui il registaè d'accordo. Il processo per omicidio al centro disi conclude in modo esplosivo: una bomba esplode e distrugge l'aula dopo che(Joaquin Phoenix) decide di difendersi e confessa chenon è una sua personalità sdoppiata. E non esiste nemmeno. È sempreed è colpevole degli omicidi per cui è

