Io Canto Generation torna su Canale 5 con Rovazzi, Al Bano, Leali, Mietta (Di martedì 8 ottobre 2024) Al via la nuova edizione di Io Canto Generation, il talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5 Mercoledì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione di Io Canto Generation, il talent show condotto da Gerry Scotti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una nuova imperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni. A capitanare le squadre sei protagonisti della musica italiana: la new entry Lola Ponce e i confermati Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. I giovani cantanti avranno la possibilità di esibirsi insieme ai loro capisquadra, facendo tesoro del loro sapere e sperimentando repertori musicali diversi. .com - Io Canto Generation torna su Canale 5 con Rovazzi, Al Bano, Leali, Mietta Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Al via la nuova edizione di Io, il talent show condotto da Gerry Scotti su5 Mercoledì 9 ottobre, in prima serata su5, al via la nuova edizione di Io, il talent show condotto da Gerry Scotti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una nuova imperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni. A capitanare le squadre sei protagonisti della musica italiana: la new entry Lola Ponce e i confermati Fausto, Anna Tatangelo,, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. I giovani cantanti avranno la possibilità di esibirsi insieme ai loro capisquadra, facendo tesoro del loro sapere e sperimentando repertori musicali diversi.

Mietta - coach di Io Canto Generation : “Sono innamorata del programma. Alcuni ragazzini sono più bravi di noi. Co-condurre un programma? Non lo escludo” - . Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato su questa grande famiglia televisiva e suoi suoi progetti futuri. È un grande e come tutti i grandi non ha bisogno di nulla, solo di una buona spalla che in questo caso siamo noi coach e i giurati. È un momento complicato quando vanno via. Questi due però mi ... (Superguidatv.it)

IO CANTO GENERATION : NUOVA EDIZIONE SU CANALE 5 CON DUE NEW ENTRY E TANTA MUSICA - Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma, il cui giudizio contribuirà al verdetto finale. A capitanare le squadre sei protagonisti della musica italiana: la new entry Lola Ponce e i confermati Fausto Leali, Anna ... (Bubinoblog)

Gerry Scotti a Verissimo : da Io Canto Generation a Io Canto Senior | Video Mediaset - Iva Zanicchi si siederà in mezzo alla giuria con un ruolo nuovo nel programma, quella proprio di giurata e non più di coach. Gerry Scotti a Verissimo ha parlato della nuova edizione di Io Canto Generation. Al suo posto, come coach dei piccoli cantanti, vi sarà invece Lola Ponce. A Silvia ... (Superguidatv.it)