Inter: Barella al lavoro anche nel giorno libero: è pronto a tornare (Di martedì 8 ottobre 2024) L`Inter guarda alla sosta per le nazionali con due stati d`animo differenti. Da un lato c`è infatti grande positività, perchè alcuni dei Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) L`guarda alla sosta per le nazionali con due stati d`animo differenti. Da un lato c`è infatti grande positività, perchè alcuni dei

Bergomi : "L'Inter vince ma non controlla come lo scorso anno. Frattesi non è Barella" - Bergomi Inter. L'Inter vince ma non convince. Si potrebbe riassumere così il pensiero di gran parte dell'opinione pubblica dopo che l'Inter ha vinto per 3 reti a 2 contro il Torino, che però era... (Ilnerazzurro.it)

Barella prosegue il recupero : un obiettivo definito dall’Inter - Barella e la data del possibile recupero con l’Inter LO SCENARIO – Barella tornerà questa settimana a lavorare con la squadra per predisporre insieme allo staff medico dell’Inter il momento del suo rientro in campo. LA SITUAZIONE – Nicolò Barella non è stato a disposizione dell’Inter, nelle ... (Inter-news.it)

Zazzaroni : «Inter - gli errori sono individuali. Barella insostituibile!» - ERRORI INDIVIDUALI – Ivan Zazzaroni nonostante gli errori commessi dalla squadra nerazzurra in fase difensiva, ritiene che sia ancora la squadra più forte: «Per me l’Inter è sempre la più forte di tutte, ha creato tanto. Ha dei momenti di gioco che altri non hanno». Barella insostituibile!») © ... (Inter-news.it)