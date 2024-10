Il tour gastronomico di successo di Mele Mandara Group di Positano

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una stagione di grande, quella dell’Estate 2024 per il “” di Raffaele, che si riconferma anche per quest’anno, un gruppo leader nel campo della ristorazione di alto profilo dell’Amalfi Coast. Ma qual è il segreto di questo costante riconoscimento della indubbia professionalità di Mr.e del suo team? La passione, l’entusiasmo, la competenza a partire dalla selezione degli ingredienti di alta qualità utilizzati per la confezione di ogni piatto, dal più tradizionale a quello più fusion, di tendenza, ideale a soddisfare il palato sofisticato della clientela internazionale più esigente. “Casa”, “Il Rifugio dei”, “Pizza And Grill”, “ Il Grottino Azzurro” sono i quattro esclusivi ristoranti di “”, ognuno dei quali apprezzati per la loro particolarità ed il tipo di gastronomia che viene proposto.