Il Premio Nobel per la Fisica va a John Hopfield e Geoffrey Hinton, per l'intelligenza artificiale (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Premio Nobel per la Fisica è stato conferito a John Hopfield e Geoffrey Hinton, pionieri nel campo delle reti neurali artificiali e dell'apprendimento autonomo dei computer. "La capacità dei computer di apprendere ha avuto un ruolo cruciale nella scienza, poiché consente il trattamento di enormi volumi di dati. Hopfield e Hinton hanno applicato principi fisici per gettare le fondamenta dell'apprendimento automatico odierno. L'abilità dei computer di apprendere autonomamente grazie alle reti neurali artificiali sta trasformando la scienza, l'ingegneria e la vita quotidiana" è quanto si legge nella motivazione del Premio. John Hopfield è un ricercatore statunitense che insegna all'Università di Princeton.

