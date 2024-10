Il poliziotto di Crotone indagato per omicidio (Di martedì 8 ottobre 2024) Crotone, 8 ottobre 2024 - Il poliziotto che ieri pomeriggio a Crotone ha ucciso Francesco Chimirri è indagato per omicidio. Lo rende noto il procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia. Secondo quanto è stato ricostruito al momento dagli investigatori, il vice ispettore aveva assistito ad un incidente stradale provocato dalla vittima poi fuggita. Quotidiano.net - Il poliziotto di Crotone indagato per omicidio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - Ilche ieri pomeriggio aha ucciso Francesco Chimirri èper. Lo rende noto il procuratore della Repubblica di, Giuseppe Capoccia. Secondo quanto è stato ricostruito al momento dagli investigatori, il vice ispettore aveva assistito ad un incidente stradale provocato dalla vittima poi fuggita.

