Il Manchester City sfida il briefing della Premier League sul verdetto dell’APT

2024-10-08 12:31:25 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City sostiene che la sintesi della Premier League del tribunale di ieri nel caso Associated Party Transactions (APT) è "fuorviante" e ha scritto agli altri 19 club membri per "assisterli nella loro comprensione". Entrambe le parti hanno rivendicato il sopravvento ieri sera: il Manchester City si è affrettato a sottolineare il fatto che due aspetti delle regole APT sono stati ritenuti illegali mentre la Premier League ha sottolineato che il tribunale "ha approvato gli obiettivi generali, il quadro e il processo decisionale del sistema APT". La Premier League ha scritto ieri sera ai suoi membri per esprimere la loro opinione sull'esito, ma il Manchester City oggi ha contestato questo.