IDEE COMICHE | un progetto e una tavola rotonda di Università di Lettere e Filosofia con Scuola Internazionale di Comics di Torino

La post-modernità e le narrazioni stratificate della contemporaneità ci hanno insegnato che le forme narrative sono linguaggi veri e propri e che possono dialogare tra di loro. Ma come? E anche linguaggi apparentemente distanti come il fumetto e la scrittura filosofica possono farlo? È l'interrogativo al centro di 'IDEE COMICHE', la tavola rotonda in programma mercoledì 16 ottobre dalle 9.45 alle 13,30, presso l'Auditorium Quazza di Palazzo Nuovo, in via Sant'Ottavio 20. Nel corso della tavola rotonda verrà presentato il progetto a fumetti dell'Università di Lettere e Filosofia di Torino con la collaborazione di Scuola Internazionale di Comics di Torino che verte proprio sulla possibile comunione tra il linguaggio filosofico e quello fumettistico.

