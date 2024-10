Grande Fratello, Helena Prestes furiosa contro Lorenzo Spolverato durante la pubblicità: "Sei un grande bugiardo" (Di martedì 8 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato perde le staffe con Helena Prestes durante la pubblicità: scoppia la lite tra il concorrente milanese e la modella nella Casa del grande Fratello. Comingsoon.it - Grande Fratello, Helena Prestes furiosa contro Lorenzo Spolverato durante la pubblicità: "Sei un grande bugiardo" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024)perde le staffe conla: scoppia la lite tra il concorrente milanese e la modella nella Casa del

Grande Fratello - Amanda critica l’italiano di Helena. La modella : “Non capisci un caz*o? Allora vai a fanc*lo” - Argomentazione che ha dato modo alla Prestess di chiudere definitivamente la discussione: Non sai parlare? Allora non parlare più con me. La modella: “Non capisci un caz*o? Allora vai a fanc*lo” appeared first on Davide Maggio. Però quello che ce l’ho con lui, ce l’ho con lui. ... (Davidemaggio.it)

“Ha già un fidanzato”. Grande Fratello - la scoperta su Helena : lei conferma tutto in casa - com/OIm6Q1fpAM— Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 7, 2024 non helena che racconta a shaila e eleonora del ragazzo di origine belga detto oggi dal comodino di the pisolo a pomeriggio 5 pic. Poi lei dà dettagli Effettivamente, dopo la confessione dell’ex Grande Fratello, Alberto De Pisis, ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Helena Prestes è “fidanzatissima”? Un ex Vippone la sbugiarda (e lei nella notte conferma tutto!) - Durante una chiacchierata notturna nella stanza da letto con Eleonora Cecere e Shaila Gatta, Helena ha raccontato di una conoscenza recente con un misterioso ragazzo belga molto ricco: Quest’estate ho conosciuto un ragazzo. #GrandeFratello Alberto De Pisis a #Pomeriggio5: “Io sapevo che Helena ... (Isaechia.it)