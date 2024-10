Oasport.it - Golf: Guido Migliozzi all’Open di Francia per ripetersi e rincorrere una carta del PGA Tour

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nuova settimana, altro torneo sul DP World. Il circus si sposta, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, in, più precisamente sul percorso de LeNational (Île-de-France), teatro ad agosto delle Olimpiadi vinte da Scottie Scheffler, per il FedEx Open de France 2024. Per la prima volta sotto l’egida del colosso americano delle spedizioni (negli anni passati si erano avvicendate società come Cazoo, Amundi, Alstom e HNA come “main sponsor”), l’Open de France, nato nel 1906 e giunto alla sua 106° edizione, vedrà scendere in campo un field variegato, con qualche grande nome assente e diverse “new entry”.