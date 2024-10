Giorgia Meloni tra caccia agli infami e Deep State | Posso portare tutti al voto E mi conviene

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 8 ottobre 2024) «al. E dico anche che forse mi». Oggi è il giorno delper il giudice costituzionale masembra pensare a tutt’altro. O meglio. La premier è ancora in tenuta da guerra. Perché il caso della chat che richiamava ali parlamentari è ancora in ballo. E dopo essersela presa con gli «» per i quali sarebbe costretta a mollare la premier ha dato il via allaalla talpa. Ma, spiega oggi Repubblica, c’è un piano superiore della partita che si gioca proprio sulla Corte Costituzionale. Con l’obiettivo, ambizioso, di smontare i referendum sull’Autonomia Differenziata e sullo Ius Soli. E di blindare quello sul premierato in arrivo. Se questo dovesse fallire, l’alternativa è il reset. Ovvero affidarsi ai sondaggi e tornare alle urne.