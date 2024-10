Genova, la procura è pronta a indagare sulla onlus di Hannoun, secondo gli Usa finanzierebbe Hamas (Di martedì 8 ottobre 2024) Una nuova indagine su Mohammad Hannoun? Potrebbe aprirla la procura di Genova, sedagli Stati Uniti arrivasse documentazione utile per nuovi approfondimenti investigativi. Lo fa sapere il procuratore Nicola Piacente alla luce del comunicato stampa diffuso dal dipartimento del Tesoro americano che seg Ilgiornaleditalia.it - Genova, la procura è pronta a indagare sulla onlus di Hannoun, secondo gli Usa finanzierebbe Hamas Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una nuova indagine su Mohammad? Potrebbe aprirla ladi, sedagli Stati Uniti arrivasse documentazione utile per nuovi approfondimenti investigativi. Lo fa sapere iltore Nicola Piacente alla luce del comunicato stampa diffuso dal dipartimento del Tesoro americano che seg

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova - la procura è pronta a indagare sulla onlus di Hannoun - secondo gli Usa finanzierebbe Hamas - Una nuova indagine su Mohammad Hannoun? Potrebbe aprirla la Procura di Genova, sedagli Stati Uniti arrivasse documentazione utile per nuovi approfondimenti investigativi. Lo fa sapere il procuratore Nicola Piacente alla luce del comunicato stampa diffuso dal dipartimento del Tesoro americano che seg . (Ilgiornaleditalia.it)

Sotto sanzioni Usa per sostegno a Hamas? La Procura di Genova si muove - (Foto: Facebook, Mohammad Hannoun) . Secondo i documenti americani, Hannoun e la onlus di cui è fondatore e presidente, Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, avrebbero inviato a Hamas, organizzazione palestinese che l’Unione europea classifica come “terroristica”, almeno 4 milioni di dollari in 10 anni. (Formiche.net)

Maurizio Cifariello : dalle cene di lusso alla bancarotta fraudolenta. La procura di Genova richiede il rinvio a giudizio. - I clienti pagavano con un pos non registrato al locale, ma intestato a un’altra società, la Tower Srl, il cui conto era gestito dallo stesso Cifariello. Tra le accuse figura anche la truffa all’Inps: dopo il fallimento della società, Cifariello avrebbe percepito un’indennità di disoccupazione di 15mila euro, fingendosi dipendente della Cmc Srl, mentre in realtà era socio occulto e amministratore ... (Citypescara.com)