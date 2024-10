Genoa, 777 Partners perde i pezzi: tra sfratti, licenziamenti e svendita di beni, che futuro e cosa rischia il club (Di martedì 8 ottobre 2024) La crisi in casa Genoa sembra non avere fine e, oltre ai già noti problemi di campo, con Alberto Gilardino e i suoi ragazzi finiti in un loop Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) La crisi in casasembra non avere fine e, oltre ai già noti problemi di campo, con Alberto Gilardino e i suoi ragazzi finiti in un loop

777 Partners - non solo il Genoa e gli altri club : in vendita anche aerei e barche - Le vendite riguardano anche un jet privato e uno yacht di lusso. Articolo completo: 777 Partners, non solo il Genoa e gli altri club: in vendita anche aerei e barche dal blog Lettera43 . Ma 777 Partners non si sta limitando al calcio. Il suo valore si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di dollari, ... (Lettera43.it)

Genoa-De Gea : tutto passa da Miami. I vertici della 777 Partners ragionano sull’operazione|Mercato - Da qui l’accelerazione per De Gea, confermata in giornata anche dai colleghi di Marca. Una volta concretizzatasi la partenza di Josep Martinez in direzione Inter per 13,5 milioni di euro più bonus, il Genoa ha prima allacciato i contatti col Maiorca per il portiere classe 2000 Leo Roman e poi col ... (Justcalcio.com)

Genoa-De Gea : tutto passa da Miami. I vertici della 777 Partners ragionano sull'operazione - Il Genoa e David de Gea sono sempre più convinti di dirsi `sì!`. Eppure l`operazione che porterebbe in rossoblù l`ex portiere del Manchester... (Calciomercato.com)