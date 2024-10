Frank Furedi: «Nella nostra società medicalizzata se critichi diventi un aggressore» (Di martedì 8 ottobre 2024) Uno dei padri della sociologia: «Gli individui sono convinti fin da piccoli di essere vulnerabili, quindi qualsiasi discussione genera traumi: la censura e il potere fanno premio su questo. Cancellare la Storia è conseguente». Laverita.info - Frank Furedi: «Nella nostra società medicalizzata se critichi diventi un aggressore» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 8 ottobre 2024) Uno dei padri della sociologia: «Gli individui sono convinti fin da piccoli di essere vulnerabili, quindi qualsiasi discussione genera traumi: la censura e il potere fanno premio su questo. Cancellare la Storia è conseguente».

“A Bruxelles censura e ipocrisia”: l’estrema destra ungherese se la prende con la libreria italiana PiolaLibri - La libreria a pochi passi dalle istituzioni europee ha annullato la presentazione di un libro del sociologo ungherese Frank Furedi, direttore di un think thank legato al partito di Viktor Orban. Piola ... (eunews.it)

“A Bruxelles non c’è libertà di parola”: Orbán mette nel mirino una libreria italiana - La Piola, punto di riferimento per eventi nella capitale europea, cancella la presentazione del libro di Frank Furedi, direttore del think tank Mcc di Fidesz ... (huffingtonpost.it)