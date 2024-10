"Felice del mio autismo: è diventato la mia arma" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Sono molto Felice perché ho scoperto nel 2022 di essere autistica. Prima della diagnosi pensavo di essere stupida, perché c’erano un sacco di regole sociali che non capivo". Non scherza niente Sofia Gottardi. Classe 1996, da Vicenza, look metal, i suoi video sono seguitissimi. L’autoironia fa scuola. E quel palco se lo mangia. Mentre ride di sé e del mondo, di molestatori e dipendenze social. Senza contare le peculiarità venete. Sofia, cos’è la stand-up? "In Italia viene considerata un modo di fare monologhi privo di travestimenti e tormentoni. C’è solo un comico che porta il suo pensiero, senza censure su contenuti e linguaggio. Quindi è il contrapporsi a una comicità più tradizionale, che mischia varietà e animazione da villaggio turistico". Lei quando scopre di essere brava a far ridere? "A 15 anni ho scritto il mio primo monologo comico. Ilgiorno.it - "Felice del mio autismo: è diventato la mia arma" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Sono moltoperché ho scoperto nel 2022 di essere autistica. Prima della diagnosi pensavo di essere stupida, perché c’erano un sacco di regole sociali che non capivo". Non scherza niente Sofia Gottardi. Classe 1996, da Vicenza, look metal, i suoi video sono seguitissimi. L’autoironia fa scuola. E quel palco se lo mangia. Mentre ride di sé e del mondo, di molestatori e dipendenze social. Senza contare le peculiarità venete. Sofia, cos’è la stand-up? "In Italia viene considerata un modo di fare monologhi privo di travestimenti e tormentoni. C’è solo un comico che porta il suo pensiero, senza censure su contenuti e linguaggio. Quindi è il contrapporsi a una comicità più tradizionale, che mischia varietà e animazione da villaggio turistico". Lei quando scopre di essere brava a far ridere? "A 15 anni ho scritto il mio primo monologo comico.

