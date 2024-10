Endoscopie a risoluzione 4k per scovare i tumori delle vie biliari: nuovo dispositivo all'ospedale della Murgia (Di martedì 8 ottobre 2024) Una nuova tecnologia per eseguire video Endoscopie in alta definizione con immagini 4k che consentono di diagnosticare e trattare le patologie benigne e/o neoplastiche delle vie biliari. E' quanto messo a punto nell'ospedale della Murgia 'Perinei' di Altamura, nel Barese, dove è stato attivato un Baritoday.it - Endoscopie a risoluzione 4k per scovare i tumori delle vie biliari: nuovo dispositivo all'ospedale della Murgia Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una nuova tecnologia per eseguire videoin alta definizione con immagini 4k che consentono di diagnosticare e trattare le patologie benigne e/o neoplastichevie. E' quanto messo a punto nell''Perinei' di Altamura, nel Barese, dove è stato attivato un

