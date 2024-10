Da Zapata a Bremer, sempre più infortuni al ginocchio nel calcio: la causa (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Solo un mese dall’inizio dei campionati di calcio nazionali e già tanti infortuni. Da Zapata del Torino a Bremer (Juve), da Rodri (Manchester City) a Carvajal (Real Madrid). Passando anche per Ter Stegen, il portiere del Barcellona. Senza dimenticare anche Florenzi del Milan e Scamacca dell’Atalanta infortunatisi nella fase di pre-campionato. Saltano legamenti del crociato, associati anche a lesioni del menisco, e molti osservatori – e anche gli stessi calciatori – lamentano che così gli atleti pagano il prezzo di un calendario di partire già fitto. “Le troppe partire sono una falsa pista, è vero che statisticamente più match si disputano e più ci sono i rischi di farsi male ma ci sono altri fattori. Il calcio è cambiato e oggi si arrivati ad un ‘mix’ di velocità e potenza che sollecita in modo intenso le articolazioni, soprattutto il ginocchio”. .com - Da Zapata a Bremer, sempre più infortuni al ginocchio nel calcio: la causa Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Solo un mese dall’inizio dei campionati dinazionali e già tanti. Dadel Torino a(Juve), da Rodri (Manchester City) a Carvajal (Real Madrid). Passando anche per Ter Stegen, il portiere del Barcellona. Senza dimenticare anche Florenzi del Milan e Scamacca dell’Atalanta infortunatisi nella fase di pre-campionato. Saltano legamenti del crociato, associati anche a lesioni del menisco, e molti osservatori – e anche gli stessi calciatori – lamentano che così gli atleti pagano il prezzo di un calendario di partire già fitto. “Le troppe partire sono una falsa pista, è vero che statisticamente più match si disputano e più ci sono i rischi di farsi male ma ci sono altri fattori. Ilè cambiato e oggi si arrivati ad un ‘mix’ di velocità e potenza che sollecita in modo intenso le articolazioni, soprattutto il”.

