Cristina Mezzaroma e Claudio Lotito offrono un lavoro al papà disoccupato svenuto in strada a Roma per la fame (Di martedì 8 ottobre 2024) Cristina MezzaRoma, moglie di Claudio Lotito, ha deciso di offrire un lavoro all'uomo dopo aver letto sui giornali la sua storia di sofferenza Notizie.virgilio.it - Cristina Mezzaroma e Claudio Lotito offrono un lavoro al papà disoccupato svenuto in strada a Roma per la fame Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 8 ottobre 2024), moglie di, ha deciso di offrire unall'uomo dopo aver letto sui giornali la sua storia di sofferenza

Cristina Mezzaroma e Claudio Lotito offrono un lavoro al papà disoccupato svenuto in strada a Roma per la fame - Cristina Mezzaroma, mogile di Claudio Lotito, ha deciso di offrire un lavoro all'uomo dopo aver letto sui giornali la sua storia ... (notizie.virgilio.it)

Disoccupato sviene per la fame: Lotito e la moglie gli offrono un lavoro - Una bella storia: un uomo di sessant'anni trova lavoro grazie a Cristina Mezzaroma, moglie del presidente della Lazio, Claudio Lotito ... (derbyderbyderby.it)

Sviene in strada per la fame, la moglie di Lotito lo chiama e gli offre un lavoro - L’uomo, che è svenuto per la fame, ha ricevuto una chiamata dalla Ss Lazio 1990. A telefonargli è stata la moglie del presidente Claudio Lotito, Cristina Mezzaroma, che gli ha offerto un lavoro. (fanpage.it)