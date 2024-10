Cremonese il club volta pagina | esonerato Giovanni Stroppa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

La Cremonese ha esonerato Giovanni Stroppa. Il club grigiorosso ha reso noto "di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa. Il club desidera ringraziare l'allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona". Stroppa arrivò sulla panchina della squadra 19 settembre 2023 e portò la squadra alla quarta posizione in campionato, per poi arrivare fino alla finale dei playoff, persa successivamente contro il Venezia. Nel corso di questa stagione la Cremonese ha collezionato tre vittorie, due pareggio e tre sconfitte nel corso delle prime otto giornate, collezionando undici punti.