Contemporanea…mente rende omaggio a Gabriel Fauré

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’autunno 2024 torna la tradizionale Rassegna Contemporaneamente con la quale l’Associazione Zenit 2000 di Avellino propone al pubblico irpino il consueto sguardo alla musica classica e alle tematiche contemporanee. Dopo una lunga estate dedicata a una proposta prettamente lirica, con particolare attenzione alle celebrazioni per Giacomo Puccini, in particolare con grandi eventi in siti all’aperto, l’Associazione Zenit 2000 per forte volontà del suo Presidente M° Massimo Testa, si rituffa nella sua tradizionale programmazione al chiuso, puntando a valorizzare i siti artistico culturali del territorio cittadino, in particolare la ex Chiesa del Carmine di Avellino, dove avranno luogo tutti i concerti, con l’ennesima programmazione di qualità.