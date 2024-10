Civetta ferita a Garbagnate, recuperata e consegnata ad Enpa (Di martedì 8 ottobre 2024) Questa notte due persone hanno trovato una Civetta ferita nei pressi dell’Ospedale di Garbagnate. Probabilmente l’animale ha sbattuto contro qualcosa ed è finito a terra. La Civetta è ferita, ma non gravemente. Civetta raccolta a Garbagnate e portata all’Enpa di Saronno per le cure E’ stato prezioso l’intervento di due Garbagnatesi che hanno notato il Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Questa notte due persone hanno trovato unanei pressi dell’Ospedale di. Probabilmente l’animale ha sbattuto contro qualcosa ed è finito a terra. La, ma non gravemente.raccolta ae portata all’di Saronno per le cure E’ stato prezioso l’intervento di duesi che hanno notato il

