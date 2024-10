Ilgiorno.it - Cinema Astra. Tante proposte per i bambini

(Di martedì 8 ottobre 2024) Aldi Como, anche i bimbi hanno la loro rassegna. Torna Sabato Kids: ogni sabato pomeriggio alle 15.30 un film per famiglie: il primo appuntamento è il 12 ottobre, poi la programmazione prosegue fino a Natale con tanti laboratori e animazioni diverse. In tutto 11 sabati di film e laboratori: partendo infatti dal più noto "Kung Fu Panda 4", a cui seguirà in sala una dimostrazione di arti marziali con Shorinji Kempo Italia Como. Saranno diverse le attività . Tornerà quindi il laboratorio di inglese in occasione del film Disney-Pixar "Inside Out 2", mentre per Halloween tutti in maschera.