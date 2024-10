Cherry Bank sigla un accordo per il clima con il Comune di Padova (Di martedì 8 ottobre 2024) Cherry Bank in prima fila per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030. La banca, che ha sede legale e direzione generale a Padova, ha siglato infatti l’accordo per il clima che è stato sottoscritto stamani dal Sindaco del Comune di Padova, Sergio Giordani. Un contributo Padovaoggi.it - Cherry Bank sigla un accordo per il clima con il Comune di Padova Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024)in prima fila per il raggiungimento della neutralitàtica entro il 2030. La banca, che ha sede legale e direzione generale a, hato infatti l’per ilche è stato sottoscritto stamani dal Sindaco deldi, Sergio Giordani. Un contributo

