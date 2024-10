Cesena, rubano il telefono a una ragazza per un debito di droga: arrestati a 16 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Cesena, 8 ottobre 2024 – Due ragazzini di 16 anni sono stati arrestati per estorsione ai danni di una coetanea. Le avevano sottratto il telefono e per restituirlo esigevano il pagamento di un debito per questioni di droga. Ma all’appuntamento fatidico si sono presentati i carabinieri e i due sono finiti nei guai. Le accuse per loro sono di estorsione continuata in concorso e, per uno di loro, anche di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi una ragazza, dopo una preoccupante situazione che andava avanti da giorni, si era rivolta ai carabinieri denunciando la sottrazione del suo cellulare, avvenuto a seguito della richiesta del pagamento di un debito contratto con due 16enni. Ilrestodelcarlino.it - Cesena, rubano il telefono a una ragazza per un debito di droga: arrestati a 16 anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Due ragazzini di 16sono statiper estorsione ai ddi una coetanea. Le avevano sottratto ile per restituirlo esigevano il pagamento di unper questioni di. Ma all’appuntamento fatidico si sono presentati i carabinieri e i due sono finiti nei guai. Le accuse per loro sono di estorsione continuata in concorso e, per uno di loro, anche di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi una, dopo una preoccupante situazione che andava avanti da giorni, si era rivolta ai carabinieri denunciando la sottrazione del suo cellulare, avvenuto a seguito della richiesta del pagamento di uncontratto con due 16enni.

