Lapresse.it - Caso Maddie McCann, Brückner assolto in Germania: era accusato di abusi sessuali

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Christian, sospettato anche di omicidio nel ‘’, è statodal tribunale regionale di Braunschweig, in Bassa Sassonia, dalle accuse di diversi gravi crimini. Il 47enne tedesco resta in carcere perché sta scontando una pena per stupro fino a settembre 2025. La sentenza non è definitiva ed è possibile ricorrere in appello. La Corte ha ritenutonon colpevole di tutte e cinque le accuse, l’uomo era sotto processo per tre capi d’accusa di stupro e due casi disu minori. Dopo 38 giorni di udienze davanti alla camera penale di Braunschweig, i tre giudici togati e due giudici onorari hannol’imputato. Molti osservatori del processo si aspettavano questo risultato dopo che la Camera aveva revocato il mandato d’arresto contro il condannato per reatia luglio su richiesta della difesa.