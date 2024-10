Bologna: Salvini, imam finalmente rispedito a casa (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – “finalmente lo abbiamo rispedito a casa”. È il commento del vicepremier e ministro Matteo Salvini all’espulsione dell’imam di Bologna decisa dal Viminale. Lapresse.it - Bologna: Salvini, imam finalmente rispedito a casa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – “lo abbiamo”. È il commento del vicepremier e ministro Matteoall’espulsione dell’didecisa dal Viminale.

Bologna: espulso l’imam estremista Zulfiqar Khan - Dal ministero dell’Interno il decreto di allontanamento dall’Italia per motivi di sicurezza. L’imam della moschea di via Jacopo di Paolo aveva rivendicato sostegno ad Hamas ... (ilrestodelcarlino.it)

Espulso l'imam di Bologna: «Zulfiqar Khan sostiene Hamas e la jihad contro Israele». Piantedosi: «Fanatismo e retorica omofoba» - In passato era finito al centro di polemiche per le sue affermazioni. Francesco Murru, l'avvocato difensore:«Portato in Questura, ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinio ... (corrieredibologna.corriere.it)