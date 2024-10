Sport.quotidiano.net - Blacks, la forza del gruppo. Super Poletti, Dincic già leader

(Di martedì 8 ottobre 2024) Come se fosse uno studente universitario, ihannoato a pieni voti il primo duro esame della stagione, conquistando una vittoria preziosa soprattutto per il morale. Il successo contro Treviglio Brianza, tra le candidate alle prime posizioni, conferma che Faenza sta crescendo partita dopo partita e che coach Garelli è stato bravo ad assemblare unrivoluzionato in estate. Tutti riescono ad essere utili alla causa con un canestro o un rimbalzo e non è un caso che ancora una volta il collettivo abbia fatto la differenza. La strada è ancora lunga, ma le tre vittorie in altrettante partite sono una grandissima iniezione di fiducia, anche perché era dal campionato 2022/23 che inon mostravano una simile intensità nel gioco per tutti i quaranta minuti.