Birkenstock compie 250 anni e lancia una linea skincare per i piedi

Dallo scrub all'olio, il brand di iconiche calzature ergonomiche made in Germania propone un beauty kit con tutto l'essenziale per una pelle dei piedi 10 e lode

Birkenstock arriva nel mondo del beauty con la sua prima linea per la cura dei piedi - La collezione per la cura dei piedi rappresenta un'evoluzione naturale per il marchio, che continua a mantenere il suo impegno verso la qualità e il comfort, ora anche nella sfera della bellezza e della cura personale. Con questo nuovo approccio, Birkenstock punta a rafforzare il suo legame con ...