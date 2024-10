Ilnapolista.it - Bayern in crisi, zero vittore nelle ultime tre partite ma a Monaco nessuno è preoccupato

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Adi Baviera sono decisamente entusiasti di Kompany e del. Nonostante in questo momento la squadra affronti la prima vera, l’euforia dei tifosi non è calata. La Sueddeutsche prova a spiegare perché. Ilnon vince da tre, mase ne preoccupa Ebbene, dopo l’1-1 contro i campioni in carica del Leverkusen, lo 0-1 in Champions League contro l’Aston Villa e il 3-3 contro l’Eintracht Francoforte, seconda in classifica, si può dire una cosa: l’approccio di Vinnie permette aldi segnare molti gol in contropiede e perdereinutilmente. Capita spesso che “i bavaresi consumino tanta energia da stancarsi in fretta. Anche se gli avversari hanno poche occasioni, quando le ottengono, gli attaccanti avversari corrono liberi senza ostacoli verso Manuel Neuer“.sembra dargli particolarmente peso a questo aspetto.