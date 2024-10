Battaglia per la cannabis light: la sentenza europea che "aiuta" gli imprenditori (Di martedì 8 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una nota di Antonio Macchia, segretario generale Cgil Brindisi. Il sindacalista ricorda la recentissima sentenza della Corte di Giustizia europea, che afferma che gli Stati membri non possono imporre limitazioni alla coltivazione della canapa industriale. Da mesi gli Brindisireport.it - Battaglia per la cannabis light: la sentenza europea che "aiuta" gli imprenditori Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una nota di Antonio Macchia, segretario generale Cgil Brindisi. Il sindacalista ricorda la recentissimadella Corte di Giustizia, che afferma che gli Stati membri non possono imporre limitazioni alla coltivazione della canapa industriale. Da mesi gli

Migranti in Albania - la Corte europea censura i piani dell’Italia. Cosa dice la sentenza Ue e perché è un problema per il governo - Ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, la normativa europea prevede che gli Stati membri possano stilare una lista di tali Paesi, quella che l’Italia ha aggiornato lo scorso 7 maggio con un decreto interministeriale. Così per gli egiziani come per altri. In base alla legge ... (Ilfattoquotidiano.it)

Covid - Corte europea dei diritti dell’uomo conferma l’obbligo vaccinale : “Nessuna discriminazione per medici 'no-vax' sospesi" - LA SENTENZA - La Corte europea dei diritti dell'uomo tramite una sentenza ha stabilito che non ci fu "nessuna discriminazione contro i medici 'no-vax' sospesi", con una decisione analoga a quella della Corte Costituzionale. Una sentenza che di fatto conferma l'obbligo vaccinale e boccia il ricorso di 26 ... (Ilgiornaleditalia.it)

Il reddito di cittadinanza era discriminatorio : la sentenza della Corte europea - Cosa dicono i nuovi sussidi riguardo alle persone extracomunitarie in Italia Le ripercussioni di questa sentenza potrebbero essere però limitate. Per i cittadini non europei infatti, per ottenere il sussidio era necessario risiedere da 10 anni in Italia, di cui almeno 2 consecutivi. . Questi ... (Quifinanza.it)