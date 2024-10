Bankitalia | con revisione Istat ribasso stima Pil 2024 a +08%

Sbircialanotizia.it - Bankitalia: con revisione Istat ribasso stima Pil 2024 a +0,8%

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lo ha indicato Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia "Nel quadro previsivo a legislazione vigente del Psb il Pil cresce dell'1 per cento quest'anno, dello 0,9 per cento nel prossimo e dell'1,1 per cento nel 2026. Ladei conti economici trimestrali pubblicata venerdì scorso dall', non inclusa nel quadro,