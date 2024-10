Autostrade per l’Italia sotto inchiesta per falso in bilancio, indagate 7 persone a Roma (Di martedì 8 ottobre 2024) Sette persone tra cui alcuni dirigenti di Autostrade per l’Italia, l’azienda che gestisce una parte consistente delle infrastrutture autostradali italiane, sarebbero indagate dalla procura di Roma con l’accusa di falso in bilancio. La procura avrebbe individuato queste irregolarità risalenti all’inizio degli anni 2000. I vertici di Aspi sono accusati di aver allocato erroneamente alcuni fondi ricavati di dai pedaggi, parte dei quali andrebbe investita in progetti di manutenzione e miglioramento dell’infrastruttura autostradale. Si parla di 500 milioni di euro in totale. L’inchiesta della procura di Roma su Autostrade per l’Italia La procura di Roma ha aperto un’indagine su sette persone per falso in bilancio in Autostrade per l’Italia. Quifinanza.it - Autostrade per l’Italia sotto inchiesta per falso in bilancio, indagate 7 persone a Roma Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Settetra cui alcuni dirigenti diper, l’azienda che gestisce una parte consistente delle infrastrutture autostradali italiane, sarebberodalla procura dicon l’accusa diin. La procura avrebbe individuato queste irregolarità risalenti all’inizio degli anni 2000. I vertici di Aspi sono accusati di aver allocato erroneamente alcuni fondi ricavati di dai pedaggi, parte dei quali andrebbe investita in progetti di manutenzione e miglioramento dell’infrastruttura autostradale. Si parla di 500 milioni di euro in totale. L’della procura disuperLa procura diha aperto un’indagine su setteperininper

