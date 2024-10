Attività Fisica Adattata: riprendono i corsi a prezzo calmierato (Di martedì 8 ottobre 2024) Ripartono i corsi di Attività Fisica Adattata (Afa) organizzati dalla Usl Toscana nord ovest in oltre 100 strutture tra piscine e palestre sparse su tutto il territorio aziendale. L'Afa rappresenta un’occasione per fare Attività Fisica nelle sedi aderenti con prezzo calmierati. Per accedere è Pisatoday.it - Attività Fisica Adattata: riprendono i corsi a prezzo calmierato Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ripartono idi(Afa) organizzati dalla Usl Toscana nord ovest in oltre 100 strutture tra piscine e palestre sparse su tutto il territorio aziendale. L'Afa rappresenta un’occasione per farenelle sedi aderenti concalmierati. Per accedere è

“Casentino in Movimento” - ripartono i corsi di attività fisica adattata per promuovere la salute - Promuovere corretti stili di vita grazie all’attività fisica adattata è l’obiettivo dell’iniziativa “Casentino in Movimento” promossa da Auser e con il coinvolgimento della Asl Toscana sud est. La presentazione si è svolta giovedì 26 settembre, al centro di aggregazione sociale di Bibbiena e ha... (Arezzonotizie.it)

“Casentino in Movimento” - ripartono i corsi di attività fisica adattata per promuovere la salute - Fondamentale è il ruolo del medico di famiglia che, in rete con l’azienda sanitaria, con i comuni, con le associazioni e con gli istruttori, indirizza le persone ai corsi Afa. All’iniziativa hanno preso parte le rappresentanze dei Comuni del Casentino i quali garantiscono un prezioso supporto ... (Lanazione.it)

Sondrio - al via i corsi di attività motoria per ultrasessantenni - Il Comune di Sondrio organizza anche quest'anno i corsi di attività motoria riservati agli ultrasessantenni, con possibilità di estenderli alle persone di età compresa tra i 55 e i 59 anni in caso posti disponibili. Le iscrizioni sono già aperte. L'attività fisica consente di adottare uno stile... (Sondriotoday.it)