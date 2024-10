Arresto choc a Itala, finisce in carcere il vicesindaco Carmelo Palo (Di martedì 8 ottobre 2024) Era andato in missione con il sindaco Daniele Laudini, in rappresentanza del proprio Comune, Itala, per la ricorrenza di San Francesco ma è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile che lo hanno portato in carcere. Un terremoto quello che ha travolto il vicesindaco di Itala, Carmelo Palo Messinatoday.it - Arresto choc a Itala, finisce in carcere il vicesindaco Carmelo Palo Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Era andato in missione con il sindaco Daniele Laudini, in rappresentanza del proprio Comune,, per la ricorrenza di San Francesco ma è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile che lo hanno portato in. Un terremoto quello che ha travolto ildi

