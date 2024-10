Sport.quotidiano.net - Arezzo in ansia Righetti. Si teme un lungo stop

(Di martedì 8 ottobre 2024) di Andrea LorentiniL’più forte anche della sfortuna. Se dal punto di vista delle risposte sul campo, il blitz dello stadio Vanni Sanna, ha offerto tanti aspetti positivi confermando la crescita della squadra di Troise, il successo degli amaranto assume dei connotati ancora più significati in relazione al fatto che la vittoria è passata anche dalla capacità di sopperire alle assenze dell’ultima ora (Tavernelli) e agli infortuni in corso d’opera (e Chierico). Se il virus influenzale che ha costretto a restare a casa l’esterno di Città di Castello è di fatto quasi smaltito con il giocatore che tornerà a disposizione già dalla prossima partita casalinga contro il Rimini, la situazione è più complessa per gli altri due. Quello che preoccupa di più è, uscito in barella e molto sofferente intorno alla metà del primo tempo.