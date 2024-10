Superguidatv.it - Amici 24, Diego Lazzari in crisi, interviene Maria De Filippi: “Devi dimostrare che sei altro”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tra gli allievi di24ha conquistato i fan facendosi vedere vulnerabile. In, dopo la puntata, l’allievo ha avuto modo di parlare conDe. Nel momento più difficile per lui, mentre era in balia delle insicurezze e vedeva tutto nero, infatti,ha trovato inuna confidente. Il video del loro confronto è divenuto virale.24,teme il fallimento dopo il successo Nella scuola di24ha avuto un piccolo momenti di. Dopo aver conquistato la popolarità e un notevole seguito social, il giovane si è ritrovato a fare i conti con le sue paure, soprattutto quella del fallimento. Lavorare e cantare nella scuola di24, davanti al pubblico presente in studio non è stato affatto facile per lui che era, invece, abituato a cantare da solo, in camera sua, per poi postare i video sui social.