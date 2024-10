AMG Performance Day 2024, al Mugello la sesta edizione (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La sesta edizione dell’AMG Performance Day si è svolta al Mugello. Nel 2023, sono state immatricolate in tutto il mondo, 143.000 unità di Mercedes-AMG. In Italia, lo scorso anno sono state immatricolate 3.182 unità, per una crescita del 22% rispetto allo scorso anno. In occasione dell’AMG Performance Day sono stati oltre 300 gli L'articolo AMG Performance Day 2024, al Mugello la sesta edizione proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladell’AMGDay si è svolta al. Nel 2023, sono state immatricolate in tutto il mondo, 143.000 unità di Mercedes-AMG. In Italia, lo scorso anno sono state immatricolate 3.182 unità, per una crescita del 22% rispetto allo scorso anno. In occasione dell’AMGDay sono stati oltre 300 gli L'articolo AMGDay, allaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

All’AMG Performance Day sul circuito del Mugello - Berline, station wagon, shooting brake coupé, roadster, suv e cabrio, da 306 a 1063 cv, da 4 a 8 cilindri, anche in versione mild-hybrid, plug-in hybrid e full electric distribuite tra performance car, sports car e street legal race car. (Ilgiornale.it)