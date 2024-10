Alda D’Eusanio: “Cacciata in pigiama e pantofole dal GF. Mai più nominata e invitata a Mediaset” (Di martedì 8 ottobre 2024) Alda D’Eusanio torna a parlare della sua infelice partecipazione nel 2021 al Grande Fratello Vip. Fu squalificata dal reality di Canale 5 in seguito alla pesante insinuazione sull’allora compagno, oggi marito, di Laura Pausini, Paolo Carta. Poi si scusò, privatamente e pubblicamente, con la cantante, ma del programma fatica anche soltanto a parlarne perché lo ricorda come una “grande mortificazione“. Io purtroppo vado nella Casa del Grande Fratello Ho detto una cosa così, una chiacchiera che gira nei nostri ambienti che non dovevo dire racconta la conduttrice, ospite a La Volta Buona su Rai 1, rivivendo il momento della sua uscita: Mi hanno presa, mi hanno Cacciata. Davidemaggio.it - Alda D’Eusanio: “Cacciata in pigiama e pantofole dal GF. Mai più nominata e invitata a Mediaset” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 8 ottobre 2024)torna a parlare della sua infelice partecipazione nel 2021 al Grande Fratello Vip. Fu squalificata dal reality di Canale 5 in seguito alla pesante insinuazione sull’allora compagno, oggi marito, di Laura Pausini, Paolo Carta. Poi si scusò, privatamente e pubblicamente, con la cantante, ma del programma fatica anche soltanto a parlarne perché lo ricorda come una “grande mortificazione“. Io purtroppo vado nella Casa del Grande Fratello Ho detto una cosa così, una chiacchiera che gira nei nostri ambienti che non dovevo dire racconta la conduttrice, ospite a La Volta Buona su Rai 1, rivivendo il momento della sua uscita: Mi hanno presa, mi hanno

