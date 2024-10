Aggiudicato un altro appalto: sicurezza anche sulle strade provinciali della zona Ovest (Di martedì 8 ottobre 2024) Aggiudicato l'appalto, per i lavori di manutenzione e ripristino della sicurezza, anche per le strade provinciali della zona Ovest. Lo rende noto il Libero consorzio comunale di Agrigento. Saranno oggetto di manutenzione straordinaria le Sp n. 70 “Sambuca - Stazione Gulfa”, n. 44-A “Sambuca - Agrigentonotizie.it - Aggiudicato un altro appalto: sicurezza anche sulle strade provinciali della zona Ovest Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 8 ottobre 2024)l', per i lavori di manutenzione e ripristinoper le. Lo rende noto il Libero consorzio comunale di Agrigento. Saranno oggetto di manutenzione straordinaria le Sp n. 70 “Sambuca - Stazione Gulfa”, n. 44-A “Sambuca -

Strade, al via lavori di manutenzione nella zona occidentale della provincia - I lavori, per un importo complessivo di quasi 1.7 milioni di euro, riguardano le strade provinciali tra Sambuca, Menfi, Sciacca e Santa Margherita Belice ... (grandangoloagrigento.it)

