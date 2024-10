Acqua, tecnici dell'Amam al lavoro a Gesso: sospesa l'erogazione idrica e attivate le autobotti (Di martedì 8 ottobre 2024) I tecnici dell'Amam sono a lavoro nel villaggio di Gesso per ripristinare l’efficienza delle condotte adduttrici che collegano le sorgive al locale serbatoio. Per questo, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica attraverso la rete e attivare l’approvvigionamento sostitutivo mediante Messinatoday.it - Acqua, tecnici dell'Amam al lavoro a Gesso: sospesa l'erogazione idrica e attivate le autobotti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Isono anel villaggio diper ripristinare l’efficienzae condotte adduttrici che collegano le sorgive al locale serbatoio. Per questo, si è reso necessario sospendere l’attraverso la rete e attivare l’approvvigionamento sostitutivo mediante

Black out in molte zone del Comasco : tecnici al lavoro - Nel Canturino sono in corso interruzioni a intermittenza sulle reti e. Black out nel Comasco, con grande probabilità a causa del maltempo. I tecnici Enel sono al lavoro per ripristinare la normalità. . . Le città senza corrente segnalate sono Fino Mornasco, Cernobbio, Beregazzo con Figliaro e ... (Quicomo.it)

Tecnici dell'Enel al lavoro sugli impianti - attenzione all'interruzione dell'energia elettrica in alcune vie - L’amministrazione comunale di Riccione, attraverso una nota, informa la cittadinanza che venerdì (11 ottobre), dalle 8,30 alle 12,30, è prevista l’interruzione della fornitura di energia elettrica in alcune vie della città. . La sospensione del servizio si rende necessaria per consentire ... (Riminitoday.it)

Sensore bruciato lascia al buio i piccoli alunni della Manzoni - tecnici del Comune al lavoro - Gli operai del Comune al lavoro per ripristinare il problema con la corrente elettrica che ha lasciato al buio i piccoli alunni della scuola Manzoni. A segnalare stamani l'accaduto, il consigliere comunale Libero Gioveni dopo aver ricevuto le lamentele dei genitori che denunciano il fatto che... (Messinatoday.it)