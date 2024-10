Anteprima24.it - Votarono durante la pandemia, proroga per diversi Comuni sanniti. L’elenco dei sindaci interessati

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl mandato di alcuniitaliani potrebbe durare sei mesi in più. E’ questo l’orientamento del Ministero dell’Interno in base alla risposta che il Viminale, tramite alcune prefetture, ha inviato ad alcuniche avevano interpellato il Ministero stesso per conoscere la data delle elezioni alla luce del fatto che le precedenti erano state condizionate dalla. Da Roma è arrivata una prima conferma che iche hanno eletto i propria settembre 2020 non andranno al voto a settembre 2025 per il rinnovo: nel parere del Viminale si legge che “il rinnovo degli organi di governo” per paesi e città che nel 2020 hanno votato a settembre “avverrà in occasione del turno ordinario annuale della primavera 2026”.