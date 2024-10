Un posto al sole anticipazioni 7 ottobre 2024 | Jimmy delude Camillo

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Guai in arrivo perad Unal. Stando alledella soap opera partenopea relative all'episodio che andrà in onda lunedì 7, infatti, il ragazzino avrà delle nuove incomprensioni conche potrebbero compromettere la loro amicizia. Negli ultimi tempi,, spinto anche da Valeria ad affrancarsi dal costante controllo del nonno Renato, sta trascurando gli studi per dedicarsi alla sua amicizia con Mina, di cui si è invaghito. Il bambino, però, si sta ritrovando spesso senza compiti e sta chiedendo aiuto a. Quest'ultimo, nonostante lui eabbiano avuto dei litigi, sta dimostrando al suo amico grande altruismo e disponibilità e si è riavvicinato a lui, convinto che Poggi sia in buona fede.